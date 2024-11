Hando Sutteri vastus enda süüdistajatele: enamus ei ole tegelikult raportiga korralikult tutvunud

Delfi kajastas see nädal, et keskkonnakahju tekitati teadlikult. Andmeid moonutati. Riskihirm tõi suure kahjumi. Elektrilevi lõhkumine kaotas ettevõtte kriisivalmiduse. See on Hando Sutteri aegse Eesti Energia juhtimise stiil, mille kohta valmis väga kriitiline erikontrolli raport.