Ehituspoodide kett: eestlased lükkavad kallimaid töid edasi, juba väikese hinnaerinevuse korral vahetatakse poodi

„Jaemüügis ja ka äriklientide seas on märgata, et ostude sagedus on kasvanud, kuid keskmine ostukorvi väärtus on langenud,“ rääkis Bauhofi ärimüügi- ja e-kaubanduse direktor Priit Vao. Ka on selgelt näha tugevat hinnasurvet, järjest rohkem otsitakse kallimatele brändidele soodsamaid alternatiive. Vao sõnul on eriti tihe konkurents ärisektoris, kus isegi 0,5%-line hinnaerinevus võib määrata, kas pakkumine võidetakse või kaotatakse.