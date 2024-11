Venemaa toiduhinnad on hüppeliselt tõusnud, kuid keegi ei julge Putinit ja sõda süüdistada

Novembri alguses murdsid Jekaterinburgi linnas asuvasse väikesesse toidupoodi sisse kaks meest. Kui üks neist jooksis kassaaparaati tühjendama, siis teine hoopis vastassuunas – külmkappide poole. Mehed lahkusid poest sularaha ja 20 kilogrammi võiga. Poe omanik sõnas meediale, et või on praegu sama palju väärt kui kuld.

Või varastamine on Venemaal kasvanud nii palju, et poed on hakanud seda eraldi kappidesse lukustama. Tavaline 200-grammine võipakk maksab nüüd umbes 200 rubla ehk veidi alla kahe euro. Venemaa statistikaameti andmeil on või hind aastaga kerkinud 30%.