FOTOD | Ehitusleping sõlmitud. Legendaarse Kadrioru hotelli kõrvale kerkib luksuslik kortermaja

Metro tegevjuhi Ain Kivisaare sõnul sõlmiti Oru Maja rajamiseks äsja ehitusleping kogenud Grand Ehitusega. „Alustame hoone ehitustöödega veel selle aasta sees ja maja valmib 2026. aasta teises kvartalis,“ kinnitas ta. Kivisaare sõnul annab kinnisvaraturu seis kindlust arendusprojektis järgmiste sammude astumiseks.

Aadressile Narva maantee 120 kerkivasse viiekorruselisse Oru Majja rajarakse valdavalt külaliskorterid, aga ka büroo- ja äriruume. A-energiaklassi ning nüüdisaegsete kütte- ja jahutuslahendustega hoone esimestel korrustel on maani Prantsuse rõdudega aknad ning viimasel korrusel avarad terrassid vaatega Tallinna lahele, lauluväljakule ja Kadrioru pargile.

„Ehitushinnad on sektori madalseisust tulenevalt praegu veel suhteliselt soodsad. On vägagi tõenäoline, et mahtude kasvades hakkavad ehitushinnad kerkima ning sellele omakorda reageerivad kinnisvara müügihinnad,“ rääkis Metro tegevjuht.

Ta tõdes, et ostjate kindlustunnet mõjutab ka järgmisesse aastasse plaanitav käibemaksutõus, mis peaks kinnisvarasse jõudma 2025. aasta teisel poolel. „Seetõttu näeb lähiajal tõenäoliselt aktiivsuse tõusu ja need, kel plaan ja võimalus, teevad ostuotsuse enne maksumuudatusi,“ usub Kivisaar.

Oru Maja ehitab Grand Ehitus, kes on rajanud mitmeid keerukaid ehitisi ning kellel on kogemus ka luksuslike elamute rajamisel. Omanikujärelevalvet pakub Telora-E AS, kes on üks juhtivaid oma ala eksperte Eestis. Arhitektuurilahenduse on loonud mainekas Eesti arhitektuuribüroo Arhitekt11.

Metro on juhtiv kinnisvaraettevõte, mis on pühendunud moodsa ja kestliku elukeskkonna loomisele, vastates tänapäeva inimeste vajadustele ning olles alati sammukese ajast ees. Eesmärk on kujundada tulevikku vaatavat linnaruumi, mis inspireerib ja pakub elanikele unikaalset kogemust.

Metro portfooliosse kuuluvad Tallinnas Kiikri elamurajoon ja Tivoli kodud Kadriorus, Meerhofi Residents ja Meerhof 2.0 Pirita teel ning Toom-Kuninga 15 Uues Maailmas. Tulekul on Eedu haridus- ja ettevõtluslinnak EBSi juures ning Marienbergi asum praegusel Eesti Näituste messikeskuse alal.

