Kärped jõuavad kõigini. Mercedes-Benz tõmbab lähiaastatel oluliselt kulusid koomale

Saksamaa väljaande Handelsblatt andmetel on Mercedes-Benz teatanud, et vähendab kulusid mitme miljardi euro võrra aastas. Ettevõte ei ole täpsustanud, kuidas neid kulusid täpselt kärbitakse ja millised piirkonnad enim kannatada saavad. Samuti ei ole avaldatud üksikasju võimalike töökohtade kaotamise kohta ega teavet selle kohta, millised osakonnad või asukohad võivad olla kärbetest enim mõjutatud.

Siiski on tõenäoline, et enamik ettevõtte Saksamaa töötajatest saab oma töökoha säilitada, isegi kui rakendatakse kulude kärpimise meetmeid. Seda peamiselt tänu Mercedes-Benzi poliitikale „Zusi 2030“, mis kaitseb töötajaid kohustusliku koondamise eest kuni 2029. aasta lõpuni.

Selle aasta tulemused jäävad mullusele alla

Firma on otsustanud kulusid kärpida, sest ettevõte jätkab oma võitlust üha tihedama konkurentsiga ja aina ebakindlamas ülemaailmses autotööstuses. Mercedes-Benz on teatanud, et firma seab prioriteediks jätkusuutlikkuse suurendamise, et tagada ka keerulistes olukordades finantsiline stabiilsus.