OTSE | Korruptsioonivastane erikomisjon arutab avalikult Eesti Energia juhtimisvigu

Komisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart selgitas, et arutelu tõukub rahandusministeeriumi algatatud erikontrolli raportist. „Raportist nähtub, et Eesti Energia juhtimises oli puudusi, mis tõid kaasa nii keskkonnaalaseid ulatuslikke rikkumisi, majanduslikku kahju kui ka mõjutasid jaotusvõrgu töökindlust. Kahjuks on juhtimisvead riigiettevõtetes muutunud süsteemseteks. See omakorda tõstatab küsimuse riigi kui omaniku järelevalve kvaliteedi kohta. Kas riigil on iga ettevõtte puhul olemas strateegilised eesmärgid, kas teostatakse piisavat kontrolli ning kas tegeletakse vajalikul määral riskide ja sealhulgas ka korruptsiooniriskide ennetamisega?“ märkis esimees.