FOTO | Petturid jahivad musta reede eel inimeste raha. Kuidas veebipoes oste tehes mitte petta saada?

Kontrolli, et pakkumine on päris . Kui pakkumine tundub liiga hea, et olla tõsi…, siis suure tõenäosusega ongi tegemist pettusega.

Uuri toote või teenuse tausta ja hinnanguid veebis . Loe, mida teised arvavad kauba või teenuse kohta ja kas teenuse tellimust on lihtne lõpetada-tühistada. Suhtu veebipoes olevatesse arvustustesse skepsisega – neid on lihtne võltsida.

Veendu, et veebipoe aadress on täpselt selline, nagu peaks olema, kasutatud on krüpteeritud ühendust (veebiaadressi alguses on https, mitte http) ja veebipoe turvasertifikaadid kehtivad.