„Isegi proovisõiduaegu on raske leida.“ Automaksu tuleku hirmus on hakatud maastureid ostma

„Registreerimismaks on klientidega kogu aeg jutuks ning vähemalt pooled salongi külastajatest küsivad, kas maksu mõttes tuleks auto kohe välja vahetada. See teema läheb inimesel iga nädalaga aktuaalsemaks,“ selgitas Topauto müügijuht Janek Eskor. Ettevõtte statistikast selgub, et oktoobris kasvas proovisõitude arv 80% võrra ning tellimusi tuli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 82% enam. Müügikasv on toimunud nii uute kui ka kasutatud sõidukite seas.

„Ostustatistika näitab, et valdav enamus tehinguid toimub linnamaasturitega, näiteks on ostjate seas populaarne uuenenud Hyundai Tucson, aga ka värskelt turule jõudnud CUPRA Terramar – selle vastu on nii suur huvi, et isegi proovisõiduaegu on raske leida,“ lisas Eskor. Topauto müügijuhi sõnul ongi ostuga mõtet kiirustada neil, kes soovivad pikemaks ajaks suurema mootoriga raskemat autot, mille registreerimismaks võib sõltuvalt massist ja CO2 heitest ulatuda mitme tuhande euroni.

Uutel autodel läheb paremini ka järelturul

„Võidavad need, kes ostavad auto pikemaks ajaks, sest alates viiendast aastast hakkab registreerimismaksu määr vähenema. Lisaks ei tule registreerimismaksu maksta siis, kui liising läbi saab ning omanik auto enda nimele vormistab,“ rääkis Eskor.

Neil, kes soovivad osta säästlikuma mootoriga autot või uut sõidukit mitte väga pikaks ajaks, on Eskori kinnitusel mõistlikum oma otsus teha vastavalt oma vajadusele. Kui kohe laost sobivat sõidukit võtta pole, saab selle tellida ning säästlikuma mootoriga auto registreerimismaks ei kujuta endast rahakotile väga suurt lisakoormust.

„Reaalsus on see, et ühe korra tuleb alates uue aasta jaanuarist registreerimismaksu maksta mingil hetkel iga auto pealt. Uue aastanumbri ning tasutud registreerimismaksuga autol on tulevikus järelturul kindlasti rohkem minekut kui vanemal ja veel maksmata registreerimistasuga sõidukil,“ ennustas Eskor.

Salongist ostes pääseb järjekorras seismisest