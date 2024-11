Go3 tegevjuht Jan Wykrytowicz räägib Delfi Ärilehele antud intervjuus teleturu olevikust, tulevikust ja sellest, kust Go3 loodab peagi lisaraha teenida. Äsja andis ettevõte teada nende ja Netflixi suurest koostöös, mis on osa telemaastikul levivast laiemast suundumusest. „Kui ma Go3 tulin, siis hakati küsima, kuidas me plaanime võidelda Netflixiga, ning juba siis vastasin, et me ei võitle nendega, vaid me täiendame üksteist. Neil on suured globaalsed projektid ja meil kohalikud,“ ütleb Wykrytowicz, kelle sõnul saab ettevõtte kätte ka sellised kliendid, kes on harjunud videosisu teistmoodi tarbima, näiteks nooremad inimesed.