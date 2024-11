Inbank hakkab Euroopa Investeerimispanga toel rahastama Poolas päikesepaneelide ja soojuspumpade ostmist

Algatuse eesmärk on vähendada CO 2 heitkoguseid, parandada õhukvaliteeti ja seeläbi rahva tervist, toetada kliimamuutuste leevendamist ning aidata kaasa Euroopa Liidu kava RepowerEU täitmisele, mille eesmärk on suurendada ELi strateegilist autonoomiat energiavarustuse mitmekesistamise ja rohepöörde kiirendamise kaudu.