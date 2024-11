Vene oligarhi Eesti ettevõte pääses pankrotist ja ehitab ohtliku väetiseterminali Sillamäel ümber

Ärileht kirjutas oktoobri alguses, et sanktsioonide alla oleva Vene oligarhi Vjatšeslav Kantori Eesti väetiseterminal DBT tüürib pankroti poole. Kuna ettevõtte omanik on sanktsioonide alla, ei ole DBT-l majandustegevus lubatud. Raha arvete tasumiseks jagus ettevõttel tol hetkel väidetavalt veel vaid kuu lõpuni. Sanktsioonide tõttu ei olnud Saksa Commerzbank valmis lubama ka DBT emafirmalt Acron (kuulub Kantorile) Venemaalt rahaülekannet, et Eesti ettevõtet elus hoida.