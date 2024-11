Euroopa kontrollikoda: toidumärgistega võidakse tarbijat tüssata

„Kasutusel on sadu erinevaid süsteeme, logosid ja väiteid, millest inimesed peaksid aru saama. Euroopa Liidu (EL) nõuded ei ole suutnud tootjate loomingulisusega sammu pidada ja oodatud selguse asemel tekitab pakendil olev info inimestes liiga sageli lihtsalt nõutust,“ rääkis toidumärgistamise aruande eest vastutav kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus.

Probleeme on palju

Pehmed reeglid ELis ei suuda ära hoida tarbijate haneks tõmbamist. Näiteks võib kaupmees reklaamida oma energiabatooni valgurikka tootena, kuigi sellel on suur suhkrusisaldus. Või lisada pakendile reklaamlause „hea une tekitaja“ või „toetab energiavarude taastumist“, mitte lastes end häirida faktist, et need väiteid pole teaduslikult tõestatud.