Trump ähvardas kehtestada esimesel ametis oleku päeval karmid tollitariifid Mehhikole, Kanadale ja Hiinale

Need tariifid võivad dramaatiliselt tõsta Ameerika tarbijate jaoks kõige hindu alates kütusest ja autodest kuni põllumajandustoodeteni. USA on maailma suurim kaupade importija ning Mehhiko, Hiina ja Kanada on suurimad kaupade USA-sse eksportijad, vahendab Associated Press.

Trump tegi oma ähvardused teatavaks paaris postituses oma sotsiaalmeediakanalis Truth Social, milles ta kurtis ebaseaduslike sisserändajate sissevoolu üle, kuigi inimeste sisenemised USA lõunapiiril on olnud viimase nelja aasta madalaima taseme lähedal.

„20. jaanuaril allkirjastan ma ühena oma paljudest esimestest täidesaatvatest korraldustest kõik vajalikud dokumendid, et nõuda Mehhikolt ja Kanadalt sisse 25% tariif KÕIGILT Ühendriikidesse ja selle naeruväärsetesse Avatud Piiridesse tulevatelt toodetelt,“ kirjutas Trump, kaevates, et „Mehhiko ja Kanada kaudu voolab sisse tuhandeid inimesi, kes toovad kuritegevust ja narkootikume tasemel, mida pole varem nähtud“, kuigi kuritegevus on pandeemiaaegse kõrghetkega võrreldes kahanenud.

Trump teatas, et uued tariifid jäävad kehtima, „kuni sellise ajani, kui narkootikumid, eriti fentanüül, ja ebaseaduslikud välismaalased lõpetavad selle sissetungi meie riiki“.

„Nii Mehhikol kui ka Kanadal on absoluutne õigus ja võim see podisev probleem lahendada. Käesolevaga nõuame me, et nad kasutaksid seda võimu,“ jätkas Trump. „Ja kuni sellise ajani, kui nad seda teevad, on neil aeg maksta väga suurt hinda!“

Kanada valitsuse kõrge ametnik ütles, et peaminister Justin Trudeau ja Trump vestlesid pärast seda, kui Trump oli need postitused avaldanud. Räägiti piirist ja kaubandusest ja oli „hea vestlus“, teatas ametnik.

Trump kurjustas ka Hiinaga, teatades, et tal on olnud Hiinaga palju jutuajamisi tohutu hulga narkootikumide, eriti fentanüüli USA-sse saatmise üle, aga mingit tulemust pole olnud.