Läti põllumajandusühistu kogub börsi kaudu raha tootmisüksuse rajamiseks

Võlakirjade miinimuminvesteering on 1000 eurot, fikseeritud aastaintressimäär 7,5% ja tähtajaks on neli aastat. Baltikumi investoritele mõeldud pakkumine on avatud nii eraisikutele kui ka institutsionaalsetele investoritele. Kokku emiteeritakse 8000 võlakirja.