Väike muudatus sõiduki registreerimisel tekitab automaksu puhul mitmekordse hinnavahe

Juba on aga avalikkuse tähelepanu pälvinud mitmu erisust, mis võivad sõidukiomanikele tuua aastate lõikes mitmetuhande eurose hinnavahe. „Keskmisest“ autost erinevate sõidukite omanikud võivad avastada, et maksavad automaksu tuhandeid eurosid rohkem kui mõni teine sama auto omanik. Nii on võimsa mootoriga Ameerika autode omanikel suur võimalus maksta tuhandeid eurosid automaksu rohkem kui mõnel teisel täpselt samasuguse auto omanikul. Kõik oleneb, kas registreerimisel sai kunagi passi märgitud sõiduki süsinikdioksiidi näit või mitte. Sellest saad pikemalt lugeda siit.