Vene rubla jätkab nõrgenemist nii euro kui USA dollari suhtes

Nii saab ühe euro eest rahvusvahelisel valuutaturul tänase seisuga 110,8 Vene rubla. Vene keskpanga seatud kurss on 108,9 rublat ühe euro eest. Viimase nädala jooksul on rubla odavnenud euro suhtes 4%, sel aastal tervikuna umbes 12,5%.

Sarnast trendi võib märgata ka USA dollari suhtes, kui rahvusvahelisel turul saab ühe USA dollari eest 105,5 rubla, mis tähendab, et dollari suhtes on nädalaga Vene valuuta nõrgenenud ligi 5%. Vene keskpanga ametlik kurss on tänase seisuga 103,8 rubla ühe dollari eest, sh keskpanga kursi kohaselt ületati esmakordselt 100 rubla piir eelmise nädalal. Tänavusel aastal on rubla dollari suhtes odavnenud ligi 17%.