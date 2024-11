Vallutavad turgu. Go3 juht paljastas esimest korda, kui palju on Netflixil Baltikumis kliente

„Me alati analüüsime nende vajadusi ja nägime selle tulemusel, et paljud, kes tellivad Netflixi, tellivad ka meid. Lisaks usume, et on hulk neid inimesi, kes soovivad tulevikus mõlemat tarbida. Kui meid koos tellida, siis saab odavama hinna võrreldes eraldi tellimisega,“ rääkis ta. Wykrytowiczi sõnul on tegemist globaalse megasuundumusega, et pakutakase eri teenuseosutajate pakettide ühendatud tooteid. „Klient võidab sellega mitukümmend eurot aastas, tuleb ka üks arve ja hind kehtib ka neile, kes on juba mõlema tellijad.“