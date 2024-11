3 tähelepanekut, mida kasutatud elektriauto ostmisel jälgida

Jätke sõiduulatus tagaplaanile . Kuna varustatuse poolest on elektriautod üle keskmise head, huvitab ostjaid elektrisõidukite puhul täna enamasti maksimaalne sõiduteekond. Sarnaselt bensiinimootoriga autode huvilistele, kes uurivad kütusepaagi suuruse asemel kütusekulu kohta, on ka elektriautode puhul sõiduulatusest oluliselt tähtsam elektrikulu ja aku vastupidavus, kusjuures soovitud automudelit saab valida eri aku tüübi ja suurusega.

Kontrollige aku seisukorda ja vastupidavust. Nii nagu kõik akud, kaotavad ka elektriauto salvestusseadmed vananedes ja kasutades oma mahutavust. Näiteks kolm aastat vana aku on kaotanud oma mahutavusest keskmiselt 5%. Enamus meie teedel ringi liikuvad, kümme aastat vanad elektriautod sõidavad veel siiani oma originaalakudega, mis on eluea jooksul kaotanud oma mahutavusest 20-30%. Aku mahutavuse ja seisukorra tuvastamiseks tuleks vaadata SOH (State of Health) mõõdikut, mis näitab, kui palju on aku oma esialgsest energiamahutavusest kaotanud. Seejuures tasub aku välise seisukorra hindamiseks vaadata ka auto alla, et kontrollida, ega aku pole füüsiliselt kahjustada saanud.

Uurige, kas ja millised probleemid on autol varasemalt hoolduses ilmnenud. Sarnaselt sisepõlemismootoritega autodele, on ka elektriautode hoolduse intervallid erinevad. Küll aga on viimaste hooldus märksa lihtsam ning hooldusvabad perioodid pikemad. Auto heaperemehelikku kasutamist silmas pidades tuleks müüjalt uurida, kui pikk aeg on möödas auto viimasest hooldusest ning millised puudused on sõidukil varasemalt esinenud. Seejuures on kõige olulisem hinnata 12-voldise aku seisukorda, mis tuleb probleemide ennetamiseks kindla ajavahemiku järel välja vahetada. Sisepõlemismootoriga autodel tehakse seda vastavalt vajadusele.