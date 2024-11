Eesti investeerimisplatvorm Grünfin otsustas lõpetada tegevuse

Grünfini valdavalt asutajatest koosnev juhtkond ja investorid otsustasid ettevõtte tegevuse lõpetada, tuginedes praegusele kasvukiirusele ja majandustingimustele. Hetkel töötab firmas viis töötajat, kellest kolm on asutajad. Viimastel kuudel on investeerimisfirma juba personali vähendanud.

„Emotsionaalselt oli muidugi raske otsus äri sulgeda, kuna olime sellesse pannud kogu energia viimased neli aastat ja soovisime luua parima roheinvesteeringute platvormi. Samas on meil hea meel, et oleme kasvatanud oluliselt oma klientide vara ja toonud palju inimesi tegema oma esimesi samme investeerimisel,“ sõnas firma kaasasutaja Triin Hertmann Ärilehele.

Kõik Grünfini kliendiportfellid realiseeritakse lähipäevil ning raha kantakse klientide pangakontodele paari nädala jooksul. Klientidele saadetakse täpne informatsioon edasiste sammude kohta e-posti teel. Ettevõte kinnitab, et kõiki kliendivahendeid on hoitud alati eraldi Grünfini enda varadest ja need on kogu tegevuse vältel olnud kaitstud.

Grünfini kaasasutaja Triin Hertmanni sõnul on ettevõte viimase aasta jooksul oma hallatavate varade mahtu kasvatanud 80% võrra, kuid ambitsioonide kogumis ei vastanud seegi asutajate ja investorite ühistele ootustele.

„Meie eesmärk oli kasvatada Grünfin üleeuroopaliseks roheinvesteeringute platvormiks, paraku erinevatel põhjustel ei ole see realiseerunud. Meie otsus on tegevus lõpetada viisil, kus ettevõtte omanikud küll rahaliselt kaotavad, kuid 98% hallatud kliendiportfellidest on plussis ja nende vahendid tagastatakse klientidele. Loodame, et kõik meie kliendid leiavad uue koha, kus oma vara edasi kasvatada ja jätkavad investeerimisega,“ sõnas Hertmann pressiteates.

Grünfin on viimase kolme aasta jooksul pakkunud jätkusuutlikke investeerimisvõimalusi nii eraisikutele, ettevõtetele kui ka tööandjatele Eestis ja Euroopas. Ettevõttesse on selle asutajad, riskikapitali fondid ja ingelinvestorid investeerinud kokku 3,9 miljonit eurot. Kliendiportfellide kogumaht on umbes 4 miljonit eurot, mis jaguneb ca 2300 portfelli vahel. Grünfinil on kliente paljudest Euroopa riikidest, suurim kliendibaas on Eestis ja Saksamaal. Grünfin asutati 2020. aastal Triin Hertmanni, Karin Nemeci ja Alvar Lumbergi poolt. Aasta hiljem saadi finantsinspektsioonilt investeerimisühingu tegevusloa. Eelmisel aastal teeniti teenustasude pealt 24 715 eurot, kuid jäädi 0,9 miljoni euroga kahjumisse.

