Advokaat avaldab: võimalused raha kättesaamiseks, kui võlgnik on paberitel vaene ja varatu

Kui võlgnik on esmapilgul varatu ning tal puuduvad ametlikud sissetulekud, peab ta siiski kuskil elama ja millegi eest süüa ostma. „Paraku tean enda praktikast mitmeid juhtumeid, kui ka edukad ärimehed ja heal järjel olevad inimesed on paberite järgi varatud nn sarivõlgnikud, kelle suhtes käib rida täitemenetlusi,“ sõnas advokaadibüroo Hedmani advokaat Kaire Sepper ning tõi välja mõned täiendavad võimalused võla kättesaamiseks pealtnäha lootusetus olukorras.

Põhjalikum ja personaalsem varade kontroll

Nagu teisedki eluvaldkonnad on täitemenetlused tänapäeval suuresti automatiseeritud ning võlgniku varade kohta teostab esmase kontrolli arvuti. „Sellest tekib paraku ka vigu. Näiteks ei ole haruldane, kui kinnistusraamatusse on omanikuks märgitud üks abikaasadest, kuid tegelikkuses kuulub vara mõlemale abikaasale. Seega automaatiseeritud otsing ei tuvasta vara kulumist võlgnikule,“ tõdes Sepper ning lisas, et sellisel juhul tuleb esmalt tuvastada, kas võlgnik on abielus või on olnud abielus ning seejärel teha kindlaks tema abikaasa varaline seis.

Sarnane olukord võib tekkida ka osalustega ettevõtetes, mis võivad olla ühisvara. Kui äriregistrisse on omanikuks kantud vaid üks abikaasadest, ei lähe võlgniku varale kohtutäituri keelumärked peale.

Võlgniku ühisvara jagamine kohtus

Seega, kui võlgnikul on abikaasaga ühisvara, tuleb võla sissenõudjal pöörduda kohtusse ühisvara jagamiseks.

Hedmani advokaat tõi välja, et paljud sissenõudjad eeldavad, et kohtusse läheb vara jagama kohtutäitur. „Tegelikkuses see nii ei ole. Hagi vara jagamiseks peab esitama sissenõudja ise, kuid teadmatusest jäetakse see tihti tegemata,“ sõnas Sepper ning lisas, et praktika näitab, et kohus ühisvara reeglina jagab ning selle arvelt saab nõudeid täita.

Võõrandatud vara tagasinõudmine

Veel üks võimalus, mida võlgnikud oma vara varjamiseks kasutavad, on selle võõrandamine enne täitemenetlust.