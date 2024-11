Suur osa Eesti elanikke peab taastuvenergia arendamist oluliseks. Tugevaim on toetus tuuleenergiale

Üle-eestilisest uuringust ilmnes, et energiaarenduste osas on suurim poolehoid tuuleenergial – enam kui pooled (54%) uuringus osalenutes leiavad, et tuuleenergia arendused aitavad täita Eesti energiavajadusi ja tugevdada energiajulgeolekut. Samaväärne on toetus ka tuumaenergia arendustel (53%) ning mõnevõrra vähem päikeseenergia arenduste osas (44%).

Ees ootab surnud kümnend

Vindr Balticu juht Marko Viiding sõnas, et taastuvenergialahenduste osas on viimastel aastatel kindlasti teadlikkus paranenud ja see on omakorda suurendanud toetust fossiilkütustelt üleminekul.

„Taastuvenergeetika arendamine meie riigis aitab vähendada sõltuvust fossiilkütustest. Kuigi toetus on võrdväärne nii tuuleenergiale kui võimalikule tuumaenergiale, on oluline silmas pidada ka ajalist perspektiivi – senisest suurem tuuleenergiale üleminek on soovi korral reaalne juba lähiaastatel,“ sõnas Viiding.

Ta viitas lisaks ka Tasakaalus Majanduse Foorumile „Elevant toas“, kus President Kersti Kaljulaid ja Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere arutlesid, et Eesti tööstust ootab ees „surnud kümnend“, kuna vajalikke otsuseid ei langetata piisavalt kiiresti ega viida ka ellu. President Kaljulaid märkis foorumil, et võrreldes naabritega pole me energiamajanduses selgeid otsuseid teinud, ei tuumajaama ega laiemalt taastuvenergia osas, ning Eesti suur võimalus on teha hästi ruttu puhast energiat. Roheline energia on tulnud, et jääda ja tagasiteed ei ole. Kaljulaid hoiatas, et piisava hulga puhta energia puudumisel, sureb meil rohkem ettevõtteid kui tekib ja areneb.

Taastuvenergia projektid ei vaja riigi tuge