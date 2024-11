Swedbanki ökonomist: intressimäärade langus toob korteriturule rohkem ostjaid

Koduostjad otsivad uusarendustele alternatiivi järelturult

Uusarenduste kõrge hinnatase on pannud koduostjad järelturult alternatiive otsima. Detailsem statistika näitab, et tehingute osakaal võrdlemisi uute ja kallimate järelturu korteritega oli kolmandas kvartalis eelneva kahe aasta keskmisega võrreldes suurem. See omakorda mõjutas ka järelturu korterite hinnatõusu, mis oli kolmandas kvartalis aastatagusega võrreldes 2,6%. Uusarenduste keskmine pakkumishind arendajate kodulehe statistika põhjal oli kolmandas kvartalis aastatagusest 3,7% kõrgem. Maa-ameti tehingustatistika viitab aga sellele, et arendajad on teinud mõningaid hinnasoodustusi, mistõttu keskmiselt olid uusarendused kolmandas kvartalis 1,6% aastatagusest soodsamad.