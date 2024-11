Käitumisteadlane: e-poodide sagedased allahindlused on tarbijad ära hellitanud

E-kaubanduse uuringust selgus, et lausa 68 protsendi jaoks on hind kõige olulisem tegur ostu tegemisel ning eelkõige vaadatakse allahindluste, kampaaniate ja madalama hinnaga alternatiivkaupade poole. Käitumisteaduste ekspert aga selgitab, et väga tihedad sooduspakkumised ei pruugi tarbijaid enam varasemal määral aktiveerida.

„Nii-öelda hinnaga manipuleerimine on universaalne võte, mida kasutavad nii e-poodnikud kui ka füüsilised kauplused. Teisalt võivad liiga sagedased allahindlused tarbijaid ära hellitada, mistõttu nad ei tunne enam vajadust kohe osta ja jäävad ootama järgmisi sooduspakkumisi, sest teavad, et need tulevad üsna pea. See omakorda hajutab ostlejate aktiivsust,“ räägib käitumisteaduste ekspert Heidi Reinson.

Allahindlusi vaadatakse nii e-poodides kui ka kohapeal

E-kaubanduse uuringust selgus ka, et enam kui pooled (58%) Eesti elanikud otsivad allahindlusi nii veebi- kui ka füüsilistes kauplustes. Reinsoni sõnul on e-ostja ja füüsilises poes šoppaja väga sarnased ning ostule suunavad tegurid on universaalsed. „Olgu selleks siis reklaam, uudiskirjad või sõprade ja mõjuisikute käitumine-soovitused – kõik need mõjutavad tarbijate ostuotsuseid,“ toob Reinson välja.

Janek Kivimurd, DPD müügi- ja turundusjuht nendib samuti, et märkimisväärsed sooduspakkumised e-poodides kasvatavad oluliselt tellimuste mahte. „Näiteks DPD pakimahtude põhjal kasvas möödunud e-smaspäeva nädalal e-poodidest tellitud pakkide arv veerandi võrra, võrreldes sellele eelnenud nädalale. Seega taolised suured ostupühad aktiveerivad tarbijaid ning suurendavad ostude hulka e-poodides. Suurte ostupühade kõrval ei ole vähemtähtsad ka väiksemad sooduspakkumised, mis täidavad klientide lojaalsuse kasvatamise ja hoidmise rolli, näiteks regulaarsed soodustused püsiklientidele,“ sõnas ta.

Internetis on lihtne kallis ost kohe ära teha