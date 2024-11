IT-ettevõttel on idee, kuidas Eestis saaks igal aastal tuhandeid tonne toidujäätmeid ära hoida

Probleem puudutab meid kõiki

Toidu tootmisel ja selle raiskamisel on väga suur mõju keskkonnale, sest tooraine tootmisel on kasutusel suur hulk muid ressursse nagu näiteks põllumaad, vesi, energia ja tööjõud. Toidujäätmete probleem on globaalne ning see puudutab igaüht – seega võiksid kõik toidutarneahela osapooled teha omavahel senisest tihedamat koostööd, võttes appi ka tehnoloogilised lahendused, et aidata seda probleemi ühiselt lahendada.