Eestlase kaasasutatud tehnoloogiafirma väärtus kerkis ligi kahe miljardi dollarini

USA-s isikutuvastuslahenduste pakkuja üheks asutajaks on eestlane Tanel Suurhans, kes on töötanud firmas nii peaarhitekti kui tehnoloogiajuhina. Septembris taandus Suurhans tehnoloogiajuhi ametist, jätkates ettevõttes nõustava insenerina (distinguished engineer). Sellele viitas ta ka kolm aastat tagasi Geeniusele antud intervjuus.

„Eesmärk on, et ühel päeval töötavad kõik minu vastutusalas olevad meeskonnad sujuvalt, ilma suuremate takistusteta. Siis ehk on võimalus astuda samm tagasi ja tunda uhkust tehtud töö ja kolleegide üle, kes on aidanud kõik selle teoks teha,“ ütles Suurhans väljaandele. USA-sse sattus ta juhuslikult pärast seda, kui ettevõtte teine asutaja Blake Hall teda möödaminnes sinna kutsus.