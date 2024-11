Kaks erinevat lähenemist: Eesti tõstis makse, aga Leedu kehtestas maksu pankadele. Milline otsus on fataalne?

Viimastel aastatel on oluliselt tõusnud laenude intressimäärad, mis on võimaldanud pankadel saada rekordilist tulu, aga Leedu on kolmest Balti riigist ainus, kes on otsustanud kehtestada pankadele täiendavad maksud. Eesti langetas radikaalse otsuse ja tõstis makse, mida mõned ökonomistid nimetavad fataalseks. Ökonomistid, kellega rääkis Leedu Delfi, ütlesid, et solidaarsusmaks ei ole peamine põhjus, mis Leedu päästis, ja see ei lahenda pikaajalisi probleeme.