Astu oma äris järgmine tark samm ja säästa netikuludelt!

„Ärevas majanduslikus ja poliitilises ärikeskkonnas on oluline, et ettevõtjad ei peaks tegelema täiendavate stressiallikatega. Seetõttu oleme ühendanud Tele2 5G-kiirusega netipaketid tõhusa Digikaitse teenusega, mis pakub olulist esmast kaitset internetis valitsevate ohtude vastu,“ kirjeldab Tele2 ärikliendi erilahenduste ja IT-teenuste juht Janek Jaago .

Toimiv netiühendus on tänapäeval enesestmõistetav, kuid hindamatu väärtusega. Probleemid internetiühendusega langetavad töötajate produktiivsust, tekitavad ebavajalikku pinget ja võivad sind äripartnerite või klientide ees piinlikku olukorda jätta. Seega tasub netilahendus võtta usaldusväärselt pakkujalt, kelle valikus on nii tipptasemel nett kui ka kõik vajalikud IT-teenused ja seda mõistlike hindadega. Tele2 pakub oma klientidele turvalist tagalat ega unusta seejuures kiire interneti olulisust.

Vali turvalisus ja toimivad lahendused

„Tänapäeval ei leidu ühtegi ettevõtet, kelle äritegevus saaks toimida ilma kvaliteetse ja turvalise ühenduse ning IT-teenusteta. Tele2st leiab turu parima hinnaga lahendused kõikide äride vajadusteks,“ kinnitab Jaago. Ettevõtted Värska Originaal ja Credory on head näited, kuidas Tele2 on toonud äriklientideni kiire netilahenduse ja toimivad IT-teenused.

„Tele2 lahendused on meie ettevõtte jaoks kriitilise tähtsusega. Saame keskenduda oma põhitegevusele, teades, et IT-süsteemid on turvalised,“ ütleb Värska Originaali juhatuse liige Oliver Jõgeva. Jõgeva lisab, et Tele2 teenused on osutunud ettevõtte igapäevatöös hädavajalikuks, sest aitavad hoida sujuvat suhtlust nii klientide ja tarnijatega kui ka ettevõttesiseselt.