Mihkel Nestor: Eestis on noortel tasuva töökoha saamine mitu korda lihtsam kui Londonis

Eesti demograafia on viimase 20 aasta jooksul väga palju muutunud ja seda just noorte inimeste kasuks. Kui 15 aastat tagasi konkureeris esimese töökoha pärast üle 20 000 noore ühe sünniaasta kohta, siis viimastel aastatel on konkurents lagenud 12 000 ligi. Sellest tulenevalt ka konkurents tööturul ning ülikooli sisseastumistel pea kaks korda väiksem.

Eesti palk võimaldab paremat elu

„Välismaal ja suurlinnades, sealhulgas näiteks Londonis, Pariisis või Berliinis, mis on mitmete noorte unistuste töö- ja karjääri tegemise koht, võib palk tunduda küll kõrgem, kuid oluline on ka palga ostujõud,“ tõdes Nestor. Ta lisas, et vaatamata mõnevõrra madalamale palgale võib Eestis saadav teenistus võimaldada palju paremat elu, sest kinnisvara ja vabaajategevused on oluliselt soodsamad.

Seda kinnitab ka asjaolu, et vaatamata kaks aastat järjest kestnud majanduslangusele on Eesti tööhõive endiselt üks kõrgematest Euroopa Liidus. Nestori sõnul on Eesti riik üks parematest kohtadest, kus tööd leida. Selle selgitamiseks tõi ta näite teistest riikidest, kus on tavapärane, et noored peavad tööturule sisenedes alustama madalamatelt ametikohtadelt ning end sealt sammhaaval üles töötama. Eestis on seevastu tavaline, et noored on oodatud töötama ka vastutusrikastel ametikohtadel.

Ettevõtjad on praktikale avatud

Enne tööturule suundumist tuleb noortel vastu võtta otsus, millest lähtuvalt oma tulevikku kujundama hakatakse. Põhikooli või gümnaasiumi lõpus muutub erialavalik noore jaoks üheks pingelisemaks otsuseks ja tekitab nii mõneski ebakindlust. Selle otsuse langetamiseks on Nestori sõnul mitu viisi.

„Üks variant on läheneda erialavalikule ettevõtete kaudu, mis tunduvad huvitavad. Näiteks saab erinevatest allikatest uurida, milliseid töökohti seal pakutakse, milline on saadav palk ning tänapäeval on ettevõtted üsna varmad noori ka töövarjuks või praktikale võtma,“ kinnitas ta.