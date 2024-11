„Annan teile teada, et selle aasta lõpuga sulgeme online’i ärisuuna. Viimased kolm aastat on see olnud põhiäri kõrval põnev startup, ent see jäi vaatamata tublide inimeste pingutustele liiga väikeseks, et õigustada ülejäänud äri arvelt investeeringute jätkamist. Tegime strateegilise otsuse, et kaitsta TV3-e edu ja põhiäri kasvu jätkumist,“ kirjutab TV3 tegevjuht Signe Suur töötajatele saadetud kirjas.