Volinik: vanemapuhkus peaks kuuluma põhipuhkuse hulka

Christjan Veske tõi pärast küsimuse analüüsimist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) saadetud seisukohas välja, et võrdse kohtlemise seaduse kohaselt on sooline diskrimineerimine ka inimese ebasoodsam kohtlemine seoses raseduse ja sünnitamise, lapsevanemaks olemise ja muude soolise kuuluvusega seotud asjaoludega.

Seetõttu küsis Veske MKM-ilt selgitust, miks see periood on erandite hulgast välja jäetud, ja sai vastuseks, et vanemapuhkuse ajaks peatatakse inimese töötamine töötajate registris. Just selles registris olevad andmed on aga aluseks, et määrata töötamisega kaasnevaid sotsiaalseid tagatisi nagu ravikindlustus või töötuskindlustushüvitis.