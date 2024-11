Riigi Kinnisvara otsib Narva ujulale operaatorit

Sisekaitseakadeemia uus ujulaga õppekeskus avati 2020. aasta sügisel. 6. novembrist 2023 alates on ujula operaatori teenust pakkunud Riigi Kinnisvara AS . Narvas, Kerese tänaval asuvat hoonet tervikuna kasutavad sisekaitseakadeemia, politsei- ja piirivalveamet ja MTÜ Tartu Üliõpilasküla.

„Riigi Kinnisvara käivitas Narva ujula teenuse 2023. aastal ja on seda tänaseni ise opereerinud, mis ei ole meie põhitegevus. Hankega loodame jõuda huvilisteni, kes sooviksid Narva kõige tänapäevasema ja suurima ujula vedamise enda peale võtta ja seda piirkonna ja linna vajaduste järgi edasi arendada,“ sõnas Riigi Kinnisvara haldusteenuste direktor Karel Aasrand.

Bassein, kaks sauna ja muud ruumid

Üüripind paikneb kolmel tasapinnal, hoone -2., -1. ja 1. korrusel. Üüritaval pinnal on kaks tehnoruumi, bassein, basseiniruum, kaks riietusruumi, WC-d, kaks duširuumi, kaks sauna, spordiinventari hoiuruum, vetelpääste administratiivruum ja teenindusruum.

Uuel operaatoril on õigus üle võtta Narva ujula kaubamärgi kasutamisõigus koos infokanalite haldamisega, mis on loodud Narva ujula opereerimiseks. Operaatori kohustus on tagada ujula ja selle juurde kuuluvate abi- ja tehnoruumide igapäevane toimimine ja kasutamine, võttes arvesse valitsuse kehtestatud tervisekaitse-, tule- ja tööohutusnõudeid. Lisaks peab operaator iga päev osutatava teenuse tagamisel arvestama ka külastajate ohutusega, sh tagama vastava väljaõppega personali olemasolu lahtiolekuaegadel.