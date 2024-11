FOTOD | Tallinna kesklinnas avati Arteri kvartal. Töötajatele ehitati koguni privaatne bassein

Tänasest on Tallinna kesklinnas avatud Arteri kvartal, kus on kokku 44 000 m² üüripinda ning mille koguinvesteering on üle 160 miljoni euro. 15-korruselises Arteri büroohoones on erinevad ettevõtted end järjest sisse seadmas ning 9-korruselises hoones on suvest avatud Bob W korterhotell. Sisetööd jätkuvad 28-korruselises hoones, kuhu järgmisel aastal kolib Swedbanki peakontor.