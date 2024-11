Kas ostetud toode oli ka tegelikult odav? Musta reede allahindluste varjatud nüansid

„Eriti välismaiste veebipoodide puhul tasub petlike pakkumiste osas tähelepanelik olla. Üldjuhul on Eesti kaupmehed selles osas ausamad, aga eks ka siin võib petta saada. Pealegi oskavad netikelmid juba päris osavalt ka eesti keelseid veebilehti järgi teha,“ märkis Citadele Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen. Ta selgitas, et allahindlus ei pruugi vahel olla päriselt allahindlus. Osad kaupmehed tõstavad oma hindu enne allahindlusperioodi, et luua kunstlikult suurte soodustuste mulje.

„Siinjuures oleks mõistlik kasutada erinevaid hinnavõrdlusplatvorme, mis näitavad ära, mis hinnad on erinevates poodides ning näitavad tihti ka hindade ajalugu. Koduelektroonika, arvutite ja mobiiltelefonide vallas on selleks hea näiteks kodumaine portaal hinnavaatlus.ee, aga selliseid portaale on veel. Näiteks Amazoni kaupade hindade võrdluseks on olemas leht nimega CamelCamelCamel,“ edastas Hakiainen.

Enne ostmist tuleb panna paika konkreetne eelarve

Suured allahindlused loodavad enamasti impulssostude peale. „Pakkumine võib olla küll soodus, kuid kas see on sulle ka reaalselt vajalik? Kõige mõistlikum on endale juba enne kampaaniate algust paika panna ostunimekiri. Kui ese sinna nimekirja ei kuulu, siis võiks külma südamega ostu tegemata jätta,“ lausus Hakiainen.

Samuti aitab impulssoste vältida see, kui eelnevalt paika panna konkreetne eelarve ning saada aru, mis tõukab ootamatuid oste tegema. „Kipume tegema rohkem impulssoste siis, kui oleme kurvad, stressis või tunneme muid tugevaid emotsioone. Sel ajal tasub teadlikult enda oste piirata,“ ütles Hakiainen.

Kindlasti tasuks suurte kampaaniate ajal jälgida ka poodide tagastusreegleid ning tarnetasusid. Suures ostutuhinas võivad need väikesed detailid jääda tähelepanuta, kuid lõpuks muuta soodsa kauba kokkuvõttes sama kalliks, kui see on tavaliselt. „Võimalusel võiks kasutada ka makseviisi, mis tagab sinu ostudele kindlustuse. Ostukindlustus kaitseb ostetud eseme varguse, kahjustumise, hävimise või tarnimata jätmise eest,“ märkis Hakiainen.

