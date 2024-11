Elektri hind Eestis ja mujal: millest see sõltub ja kuidas seda alla tuua?

Ühtlasi kasvab ka turuhinna volatiilsus, mille vastu saavad tarbijad end lihtsalt kindlustada pikaajaliste fikseeritud hinnaga elektri tarnelepingute abil. Sellised lepingud on aga omakorda olulised taastuvelektri tootjatele, et jätkata uute projektide turule toomist. Nii on elektri pakkumine ja tootmine üksteisest tugevas sõltuvuses nagu avatud turule kohane. Pakkumise ja nõudluse parema ühildamise kõrval on võimalik astuda ka muid samme meie elektrituru suuremaks tegemiseks. Siin on kõige madalamal rippuvam vili ühtse Balti elektri hinnapiirkonna loomine niipea kui see on tehniliselt võimalik.