7 soovitust kodupanga targaks valimiseks

Aeg-ajalt on hea teha oma püsimaksete audit ja hinnata ausalt, kas näiteks Netflix, Spotify, spordiklubi ja muud püsiteenused saavad piisavalt palju kasutust, et igakuine kulu end ära tasuks. Sama lugu on pankade teenustasude ja pakutavate hüvedega – ka väikesed ülekandetasud moodustavad lõpuks suure kaotuse ja pisikesed hüved suure võidusumma.