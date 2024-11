Funderbeami endine tegevjuht Kaidi Ruusalepp liitus riskikapitali fondiga

„Lubasin aasta lõpu poole teada anda, et mis ma edasi teen. Läksin teisele poole lauda ja liitusin riskikapitali fondiga. Founderi vaatest on see lausa tumedate jõududega liitumine,“ kirjutas Ruusalepp oma Facebooki postituses.

Ta lisas, et tal on suur au ja tunnustus asuda partneriks fondis, mis on võtnud tüki enda asutatud ettevõttest. „See on kummardus Venturebeamile/Funderbeamile tehtud töö eest,“ nendib Ruusalepp.

Minu tiitel on Venture Partner ja minu roll on olla sama globaalne ja sama palju lavadel kui varem, sest selles mängus on kuningas tehtud investeering ja meie fondina peame olema nähtavad, kirjutab Ruusalepp.

„Muide: Venture Partner roll võimaldab mul otsapidi ehitada ka oma uut äri. Seda ma teen ja ütlen kohe ära, et fintech see ei ole,“ jääb endine suurfirma tegevjuht postituses napisõnaliseks.

Ruusalepp lahkus Venturebeami tegevjuhi kohalt tänavu juunis.

