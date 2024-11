LHV pensionifondide juht: eestlased võiksid pensionisse suhtuda samamoodi nagu kodulaenu

„Suurim mure on see, et pensioni teine sammas on enamiku Eesti inimeste suurim finantsvara, seetõttu on see avatud kõiksugustele riskidele. Näiteks kui koduostuks kuskilt mujalt raha ei saa, siis nüüd on võimalik see välja võtta,“ räägib LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu (36). LHV Varahaldus haldab LHV Panga teise ja kolmanda samba pensionifondidesse oma raha usaldanud üle 140 000 eestimaalase pensionivara.