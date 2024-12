GRAAFIKUD | Pensionifondidele koidab ajaloo parim aasta. Parimad fondid on kerkinud enam kui 25%

Nii on USA börsi ja Nvidia väga tugev aasta kergitanud ka Eesti pensionifonde. Nimelt on suurimate tõusjate seas eelkõige indeksfondid, mis investeerivad maailma aktsiaturge peegeldavatesse indeksitesse. Näiteks on sel aastal kõige enam kerkinud Swedbanki pensionifond indeks 1990–99 sündinutele (+26,4%), mille varadest on 72,3% investeeritud USA börsile. Viimase raporti kohaselt omavad kõige suuremat tähtsust portfellis Apple ja Nvidia, mille aktsiad on dollarites arvestatult tänavu kerkinud vastavalt 26,6% ja 181%.