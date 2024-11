Eamets: kaubanduses on languse põhi ilmselt käes, ehituse olukord veel ootab paranemist

Täna avaldas statistikaamet jaekaubanduse oktoobrikuu tulemused. Statistikat vaadates võib oletada, et suure tõenäosusega on kaubanduse müügimahud oma põhja seekord kätte saanud. Kui septembris oli vähenemine aastases lõikes 4%, siis oktoobris oli kahanemine aastat taguse perioodiga võrreldes 1% ehk sisuliselt mahud väga ei muutunud. Positiivseteks ootusteks annab põhjust tööstuskaupade müügimahtude suurenemine 3%. Sellele oli eelnenud pea kaheaastane langustrend. Muutused ei ole küll suured, aga nad on vähemasti õiges suunas.

Eile avaldati ka ehitussektori III kvartali tulemused. Ehitusmahu indeks langes kolmandas kvartalis 5,2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kusjuures II kvartali langus oli 4,5% ehk siis langus on kasvanud. Kolmas kvartal on tavapäraselt kõige aktiivsem ehituse aeg, sest eks suvel ole ka ilmastik ehitustegevuseks kõige sobilikum. Kui vaadata, millal ehitusmahud on hakanud langema, siis alates 2021. aastast on ehitusmahu indeks kahanenud 12,7%.

Tavapäraselt on ehitus see sektor, mis näitab päris hästi kui majanduses hakkavad muutused, kas siis positiivse või negatiivse suunas. Kolmanda kvartali ehitusturu tulemused paraku ei anna väga positiivset lootust nädala lõpus avaldatava III kvartali SKP näitaja suhtes, juhul kui teenuste sektor ei ole suve jooksul mingit imetabast tõusu teinud.

Seega on need signaalid, mis me saame erinevate majandusharude majandustulemustest vastuolulised. Hetkeseisu hinnates või eeldada, et kolmanda kvartali SKP kasvunumbrid on veel negatiivsed. Värske kaubandusstatistika annab lootust, et neljandas kvartalis on oodata üldiste makronäitajate paranemist. Kokkuvõttes jääb käesolev aasta miinusesse, sest aasta esimese poole majandustulemused ei olnud eriti rõõmustavad.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada