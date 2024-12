Ei meelita ka 3000-eurone palk. Eestis valitseb tõsine inseneride puudus

Mitme teise populaarse eriala puhul kehtib justkui rusikareegel, et motiveeriv palk toob ka töötajad, kuid inseneerialale töötajaid pelgalt palgaga meelitada ei saa. Miks on Eesti tööstus, ehitus- ja tehnoloogiaettevõtted endiselt hädas inseneride puudusega? Sellele küsimusele leiab ekspertide sõnul mitu vastust, sest probleem on väga lai.