Kinnipüütud sarivaras: varastatud kaup ostetakse ära kohe tänaval, küsimusi küsimata

Aia tõi välja, et isegi kogenud turvajuhte hämmastas tabatud varga jutt selle kohta, kuidas ta oli varastatud kaubaga edasi toimetanud. „Isik oli selgelt narkosõltlane. Ta rääkis, et uue doosi jaoks kiiresti raha saamiseks oli ta varastatud kanget alkoholi edukalt maha müünud kohe varguse järel, poest vaid veidi eemal tänaval,“ kirjeldas Aia.

Valvejuht selgitas, et kuigi varastatud kaupade must turg on kahjuks reaalsus, siis enamasti toimib see sotsiaalmeedias või siis müüvad vargad kauba hulgihinnast soodsamalt väiksematele jaemüüjatele. „Nüüd aga kuulsime, et mõne nädala jooksul olid kümned tallinlased valmis neile tänaval poole hinnaga pakutud viina või konjakit ostma. Ei tema tundemärgid ega olukord viidanud, et isik oleks valetanud,“ rääkis Aia.