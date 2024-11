Eesti Panga ökonomist: nõrk rubla toob Venemaal hindade kasvu jätku

Kui alates 11. novembrist on rubla järjest nõrgenenud, siis eriti suur pööre leidis aset eile, kui USA dollar tugevnes päevaga (!) rubla suhtes 7,3% ning euro 8%. Täna on rubla poole eilsest kaotusest tasa teinud, kui ühe euro eest saab 114 rubla ning ühe dollari eest 108 rubla. Oma rolli rubla nõrgenemises on mänginud USA eelmisel nädalal avalikustatud sanktsioonid Vene pankadele, sh Gazprombankile. USA rahandusministri Janet Yelleni sõnul on nende eesmärk piirata Venemaa võimalust sanktsioonidest kõrvale hiilida ning rahastada oma sõjaväge.