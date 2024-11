Uuring kinnitab: varasemast vähem inimesi tunneks ennast halvasti, kui jätaks maksud maksmata

Kantar Emori uuringueksperdi Anu Varblase kinnitusel ei ole inimeste teadlikkus maksude maksmise suhtes oluliselt muutunud. Küll aga on muutunud inimeste hoiakud maksusüsteemi suhtes. „47% vastanutest peab maksusüsteemi lihtsasti mõistetavaks, aasta varem arvas nii 56% vastanutest. Langenud on isiklik maksumoraal ehk varasemast vähem inimesi tunneks ennast halvasti, kui jätaks maksud maksmata. Samuti on suhtumine nn musta majandusse muutunud leebemaks,“ ütles uuringu läbiviija Anu Varblane.

Uuringu läbiviija sõnul on vähenenud inimeste nõustumine sellega, et tänu maksude maksmisele osutab riik kodanikele teenuseid. 65% vastanutest ei pea maksusüsteemi õiglaseks ja 73% arvab, et süsteem on viimastel aastatel muutunud senisest ebaõiglasemaks. „Uuringu tulemusi tõlgendades nägime n-ö protestihäält. Avatud vastustest ilmnes rahulolematus sellega, et inimesed ei mõista, kuhu maksuraha suunatakse,“ lisas Anu Varblane Kantar Emorist.

Värske uuringu järgi usub 86% Eesti elanikest, et maksude maksmine on oluline kodaniku kohustus, kuid nende arvajate osakaal on võrreldes eelmise aastaga 5% langenud. Uuring näitab, et enamik elanikke on teadlikud maksude tasumise põhimõtetest – ca 90% vastanutest teab, kuidas ja mille pealt tuleb makse maksta ning teeb seda enda sõnul korrektselt.

Aastaga on 6% võrra langenud nende inimeste osakaal, kes tunneks end häirituna, kui jätaks maksud maksmata. 5% võrra on langenud nende osakaal, kelle arvates ei tohiks nn mustalt töötada. Küll aga on varasemast 5% enam neid inimesi, kes ei nõustu, et kaupu või teenuseid ei tohiks nn mustalt osta – nii leiavad 40% vastajatest.

Maksutahte indeks langes sel aastal 63,6 punktile, mis on uuringu seitsmeaastase ajaloo madalaim tulemus.