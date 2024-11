300 000 eurot trahvi. Riigikohus mõistis Olerexi lõplikult süüdi

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra ütles, et biokütuse osakaalu nõude eesmärk on muuta kütuseäri puhtamaks. „Nõue pakkuda tarbijale fossiilkütuste kõrval ka taastuvatest allikatest pärinevaid kütuseid on seatud selleks, et leevendada kliimamuutuseid ja muuta keskkonnasõbralikumaks väga suure mõjuga valdkonda ehk kütuseäri. Tänane riigikohtu otsus näitab, et keskkonnaamet on nende nõuete jõustamisel õigel teel,“ ütles Vakra.