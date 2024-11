Pealinna magusaim kinnisvaraala müüdud! Endisele Tallinna vanglale oli vaid üks ostusoov

Kinnistul on olemas detailplaneering, mis näeb ette seitsme äriotstarbelise ehitusõigusega arenduskrunti, neli korterelamu arenduskrunti ja üks lasteaia ehitamiseks ette nähtud sotsiaal- või äriotstarbelise ehitusõigusega krunt. Kruntidele on lubatud ehitada kuni kolm hoonet, mis on 2–4-kordsed, maa-aluseid korruseid 1–2. Kokku on lubatud rajada 17 hoonet, millest üheksa on korterelamud.