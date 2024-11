Kohus karistas maksuametile valeandmeid esitanud meest reaalse vangistuse ja ettevõtluskeeluga

Said alusetult tulumaksutagastust

Seejärel esitasid füüsilised isikud Artur Seppa juhendamisel valeandmeid enda füüsilise isiku tuludeklaratsioonidel, deklareerides töötamist ja palga saamist mehe kontrolli all olevatest äriühingutest, mille tulemusel tekkis neil alusetult õigus tulumaksutagastusele. Fiktiivsed töötajad valis Artur Seppa oma tutvusringkonnast eeldusel, et need inimesed poleks konkreetsete aastate jooksul töötanud või omanud ametlikku sissetulekut.

Mees väitis neile, et tegemist on kerge ja seadusliku rahateenimise võimalusega. Vastavalt Seppa plaanile maksid need inimesed osa (kuni 50 %) tagastatud summast talle tema teenuse eest. Kokku on sellise tegevuse tulemusel suurendatud alusetult tagastusnõuet summas 194 118,43 eurot.