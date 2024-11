Joakim Heleniuse börsifirma peatas ilmastikuoludest tingitud kahju tõttu tootmise

„Töötajate tervis ja ohutus on meile esmatähtis, mistõttu oleme otsustanud tootmise ajutiselt peatada, et teostada põhjalik olukorra hindamine ja tagada katuse ohutu parandamine,“ sõnas firma juhatuse liige Enel Äkke börsiteates.

Enne jõulupuhkuste algust oli planeeritud 10 tootmispäeva. Kõik kliendid, keda see ajutine tootmisseisak mõjutab, on juba teavitatud ning tegeletakse aktiivselt lahenduste leidmisega, lisas firma. Lisaks lubas firma, et antakse tootmise taasalustamise prognoosi kohta teada niipea, kui võimalik.