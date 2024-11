Putini sõnul on rubla kurss üldiselt kontrolli all, paanikaks põhjust pole

„Üldiselt on minu arvates olukord kontrolli all. Ja mingeid põhjuseid paanikaks juba kindlasti üldse ei ole. Jah, nii meie riigis kui ka naaberriikides on protsessid keerulised, aga need on kontrolli all, kõik läheb plaanipäraselt,“ lausus Putin, vahendab TASS.