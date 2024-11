Eesti snäkitootja lööb Saudi-Araabias laineid. Araablastele on müüdud juba miljon pakki kartulivahvleid

Kontaktid ja tutvused on kõige olulisemad

„Ma olen Eesti riigi fänn ja kuigi osad ütlevad, et meil on riigis need või teised asjad nii halvasti, siis mina ütlen, et Balsnacki ei eksisteeriks riigi sellise toetuseta. See on kindel. Meile on antud raha kasvamiseks – 10 aastat on sind kantud justkui käte peal, et jää ellu, jää ellu, jälle aitame, toetame messidel käimist ja otsi uued kontaktid – see on tõesti väga aidanud,“ ütles Rusing.