Suur rahasüst. Lasnamäele ehitatakse pea 8 miljoni euro eest uus ringmajanduskeskus

„Uus ringmajanduskeskus toob jäätmekäitluses kaasa täiesti uue kvaliteedi. Lisaks kaasaegsele jäätmejaamale tulevad sinna ka parandustöökojad, korduskasutusruum, ringpood, õppeklassid ja kohvik. Laiemas vaates loodan, et uued keskused annavad hoogu ringmajandusliku ettevõtluse arengusse ning turule lisandub uusi ringseid tooteid ja teenuseid,“ sõnas abilinnapea Margot Roose.

Roose toob veel välja, et jäätmejaam ümbruskonna elanikke häirima ei hakka, sest kogu tegevus jäätmetega toimub hoone sisemuses.

Ringmaja osa ehitatakse puidust ja see on kaetud murukatusega. Maja karkassile ehitatud kandesüsteem võimaldab tulevikus teha paindlikult ümberehitusi ning vajadusel saab selle lahti monteerida, mis lihtsustab kasutatud materjalide korduskasutusse suunamist. Kohapeal valatud raudbetooni raketist plaanitakse taaskasutada ripplagede ehitamisel. Ka hoone sisustamisel lähevad käiku ringlusesse võetud materjalid. Lisaks tuleb katusele väike päikeseelektrijaam ning WC-de loputuskastis hakkab olema vihmavesi, samuti on vihmavesi kasutusel kastmisel.